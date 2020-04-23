Четверг, 9 июля, 2020

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События

Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц подозреваемой в хищении углеводородного сырья

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Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержана организованная группа лиц, подозреваемых в систематическом хищении углеводородного сырья с производственного объекта нефтедобывающей компании в Охинском районе. Предварительно установлено,...

СУ УМВД по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела о серии...

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День памяти Петра и Февронии отметили в областной научной библиотеке

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Праздничный концерт посвящённый Дню Семьи, Любви и Верности прошёл в лагере...

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Жильцов эвакуированных с ул. Поповича в Южно-Сахалинске доставят в ПВР

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Происшествия

Дорожные войны во Владивостоке: «качок» на Prado нокаутировал водителя Subaru

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Источник фото: скрин видео lifedv Во Владивостоке, в районе Первой Речки два водителя не смогли найти общий язык, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видно, как водитель...
Происшествия

Руководство ДВО РАН «открестилось» от Сергея Логинова

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Пресс-служба Приморского океанариума ДВО РАН распространило комментарий руководства ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук в...

В деле директора Приморского океанариума появилась женщина-посредник

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После проверки во Владивостоке задержали директора Приморского океанариума за взятку

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Астрологический прогноз на пятницу – Новости Владивостока на VL.ru

Резонанс в регионах 0
Гороскоп предоставлен салоном «Мандрагора». У ОВНОВ период укрепления связей как с коллегами, так и с младшими родственниками. Возможна весомая прибыль, однако деньги уйдут так же легко, как и...

Воду у набережной Спортивной гавани покрыла маслянистая плёнка (ФОТО) – Новости Владивостока на VL.ru

Резонанс в регионах 0
На «Юбилейном» пляже арендаторы отмывали деревянный настил у берега с помощью моющего средства. Мыльную воду смыли в море, теперь маслянистая плёнка покрывает всю прибрежную линию вплоть до...

Семь уголовных дел возбуждено в отношении «Свидетелей Иеговы»* во Владивостоке (ФОТО; ВИДЕО) – Новости...

Резонанс в регионах 0
В четверг, 9 июля, во Владивостоке прошли масштабные обыски по месту жительства функционеров запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Ранее в отношении адептов секты было возбуждено семь...

Дорожные войны во Владивостоке: «качок» на Prado нокаутировал водителя Subaru

Происшествия 0
Источник фото: скрин видео lifedv Во Владивостоке, в районе Первой Речки два водителя не смогли найти общий язык, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видно, как водитель Toyota Prado, стоя у автомобиля с открытым окном, наносит точные удары водителю Subaru, находящемуся в машине. «Качок», вероятно, так решил доказать,...

Руководство ДВО РАН «открестилось» от Сергея Логинова

Происшествия 0
Пресс-служба Приморского океанариума ДВО РАН распространило комментарий руководства ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук в связи с появлением в СМИ информации о задержании директора океанариума Сергея Логинова: "В рамках исполнения федерального закона «О противодействии коррупции» Национальный...
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