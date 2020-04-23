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Воду у набережной Спортивной гавани покрыла маслянистая плёнка (ФОТО) – Новости Владивостока на VL.ru
Семь уголовных дел возбуждено в отношении «Свидетелей Иеговы»* во Владивостоке (ФОТО; ВИДЕО) – Новости Владивостока на VL.ru
События
Сотрудниками полиции пресечена деятельность группы лиц подозреваемой в хищении углеводородного сырья
Сотрудниками Управления уголовного розыска УМВД России по Сахалинской области задержана организованная группа лиц, подозреваемых в систематическом хищении углеводородного сырья с производственного объекта нефтедобывающей компании в Охинском районе. Предварительно установлено,...
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Дорожные войны во Владивостоке: «качок» на Prado нокаутировал водителя Subaru
Источник фото: скрин видео lifedv Во Владивостоке, в районе Первой Речки два водителя не смогли найти общий язык, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видно, как водитель...
Руководство ДВО РАН «открестилось» от Сергея Логинова
Пресс-служба Приморского океанариума ДВО РАН распространило комментарий руководства ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук в...
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Астрологический прогноз на пятницу – Новости Владивостока на VL.ru
Гороскоп предоставлен салоном «Мандрагора». У ОВНОВ период укрепления связей как с коллегами, так и с младшими родственниками. Возможна весомая прибыль, однако деньги уйдут так же легко, как и...
Воду у набережной Спортивной гавани покрыла маслянистая плёнка (ФОТО) – Новости Владивостока на VL.ru
На «Юбилейном» пляже арендаторы отмывали деревянный настил у берега с помощью моющего средства. Мыльную воду смыли в море, теперь маслянистая плёнка покрывает всю прибрежную линию вплоть до...
Семь уголовных дел возбуждено в отношении «Свидетелей Иеговы»* во Владивостоке (ФОТО; ВИДЕО) – Новости...
В четверг, 9 июля, во Владивостоке прошли масштабные обыски по месту жительства функционеров запрещённой в России религиозной организации «Свидетели Иеговы». Ранее в отношении адептов секты было возбуждено семь...
Дорожные войны во Владивостоке: «качок» на Prado нокаутировал водителя Subaru
Источник фото: скрин видео lifedv Во Владивостоке, в районе Первой Речки два водителя не смогли найти общий язык, сообщают «Вести:Приморье». На кадрах видно, как водитель Toyota Prado, стоя у автомобиля с открытым окном, наносит точные удары водителю Subaru, находящемуся в машине. «Качок», вероятно, так решил доказать,...
Руководство ДВО РАН «открестилось» от Сергея Логинова
Пресс-служба Приморского океанариума ДВО РАН распространило комментарий руководства ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского» Дальневосточного отделения Российской академии наук в связи с появлением в СМИ информации о задержании директора океанариума Сергея Логинова: "В рамках исполнения федерального закона «О противодействии коррупции» Национальный...